Libya Müftülüğünden "Ayasofya" tebriği - Son Dakika

Libya Müftülüğünden "Ayasofya" tebriği

Libya Müftülüğü, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinden dolayı İslam dünyası ve Türk halkını tebrik etti.

Libya Müftülüğü, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinden dolayı İslam dünyası ve Türk halkını tebrik etti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Şampiyonluk sonrası Okan Buruk'tan ilk sözler: Hislerin karşılığı yok
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi

Müftülüğün sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, " Müftülük, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karşı Müslüman ülkelerdeki dini ve resmi makamların maksatlı kampanyalarından dolayı şaşkınlık içindedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu makamların söylediği sözlerin "Allah'ın razı olmayacağı, haktan uzak ve iftira olduğunu herkesten önce kendilerinin bildiği, bu sözlerin yerli ve uluslararası zalim yöneticileri memnun etmekten öteye geçmediği" vurgulandı.

İslam dünyası ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkını tebrik edildiği açıklamada, Ayasofya'nın 86 yıl sonra "Allah adı anılmayan müzeden ezanların okunduğu mescide dönüştürülmesinin şanlı bir tarihi olay olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Gaspçı siyonistlerin ellerinden Mescidi Aksa'nın özgürleştirmesiyle Allah'tan İslam ümmetine nimetini tamamlaması için dua edildiği" ifadesine de yer verildi.

Ayasofya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 05:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya Müftülüğünden 'Ayasofya' tebriği - Son Dakika

Son Dakika

00:52 Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı 23:50 Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi 23:00 Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu 21:50 Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti 20:56 Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu 19:13 Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 17:44 Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi 17:27 10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi 17:04 İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı 17:03 Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:31 Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
00:52
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
23:50
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
23:00
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
21:50
Serinlemek için gölete giren genç, eşinin gözü önünde boğuldu
20:56
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
19:13
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
17:44
10 ila 19 yaş aralığındaki çocukların koronavirüsü daha çok bulaştırdığı tespit edildi
17:27
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
17:04
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
17:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 06:01:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya Müftülüğünden "Ayasofya" tebriği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]