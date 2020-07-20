Libya Müftülüğünden "Ayasofya" tebriği - Son Dakika

Libya Müftülüğü, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesinden dolayı İslam dünyası ve Türk halkını tebrik etti.

Müftülüğün sosyal paylaşım hesabından yapılan yazılı açıklamada, " Müftülük, Ayasofya'nın yeniden camiye çevrilmesine karşı Müslüman ülkelerdeki dini ve resmi makamların maksatlı kampanyalarından dolayı şaşkınlık içindedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu makamların söylediği sözlerin "Allah'ın razı olmayacağı, haktan uzak ve iftira olduğunu herkesten önce kendilerinin bildiği, bu sözlerin yerli ve uluslararası zalim yöneticileri memnun etmekten öteye geçmediği" vurgulandı.

İslam dünyası ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkını tebrik edildiği açıklamada, Ayasofya'nın 86 yıl sonra "Allah adı anılmayan müzeden ezanların okunduğu mescide dönüştürülmesinin şanlı bir tarihi olay olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Gaspçı siyonistlerin ellerinden Mescidi Aksa'nın özgürleştirmesiyle Allah'tan İslam ümmetine nimetini tamamlaması için dua edildiği" ifadesine de yer verildi.