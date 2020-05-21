Libya Müftüsü'nden Türkiye ve Katar'a teşekkür - Son Dakika

Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, Türkiye ve Katar'a Libya'nın istikrarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya halkını insansız hava araçlarıyla öldürdüğünü belirtti.

Giryani, Libya Fetva Dairesinin Facebook sayfasında yayınlanan konuşmasına "Kardeş Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı, hükümetini ve halkını selamlıyor ve teşekkür ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Türkiye ile Libya arasında imzalanan güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmalarını hatırlatan Giryani, bu durumu başarılı bir adım şeklinde niteledi.

Müftü Giryani, "Türkiye Cumhurbaşkanı, içeride ve dışarıdaki mücadeleye, belalara, düşmanlıklara ve oklarını kendisine çeviren muhalefete göğüs gererek anlaşmanın gerektirdiği şeyleri yaptı." dedi.

"BAE, Suudi Arabistan ve Avrupa ülkeleri Türk ekonomisine savaş açtı"

Giryani, Türkiye'nin imzaladığı anlaşmayla birçok kesimin hedefi haline geldiğine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"BAE, Suudi Arabistan ve büyük güç olan Avrupa ülkeleri, Türkiye halkının Cumhurbaşkanlarından yüz çevirmeleri ve ondan vazgeçmeleri için Türk lirası ve Türk ekonomisine karşı siyasi ve iktisadi bir savaş açtılar. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı ne istediğini bilen, söylenenlerden etkilenmeyen, Türkiye'nin çıkarının nerede olursa olsun hak davanın başarısında olduğunun farkında olan bir devlet adamı.

Bu nedenle tüm imkanlarıyla Libya meselesiyle meşgul oldu, Libya'ya destek için başkentler arasında mekik dokudu."

Giryani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmaya kimsenin itiraz edemeyeceği bir kanuni meşruiyet kazandırdığını ve Birleşmiş Milletler'de (BM) kayıt altına aldırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'den anlaşmayı yerine getirdiği için övgüyle söz eden Giryani, "Türkiye'nin yanında durmamız gerek, anlaşmanın onlarla ilgili maddelerini olumlu şekilde ele almalıyız. Kardeş Türkiye'nin ekonomik ilişkilerimizde, güvenlik iş birliğimizde, petrol ve gaz arama konusunda önceliği olması gerekiyor. Türkiye tüm ülkelerden önce gelir." değerlendirmesinde bulundu.

"Katar açık ve içten bir şekilde Libya'da istikrar istiyor"

Konuşmasında Katar'ın desteğine de değinen Giryani, Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan 2011 devrimini hatırlatarak, Katar'ın o tarihten itibaren Libya halkının yanında yer aldığını aktardı.

Müftü Giryani, "Katar açık ve içten bir şekilde Libya'da istikrar istiyor." diye konuştu.

- "BAE çocuklarımızı öldürüyor"

Giryani, BAE'yi de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek vermek ve Libya halkını öldürmekle suçladı.

"BAE istikrar istediğini iddia ediyor fakat üzerimize İHA'lar yollayıp çocuklarımızı öldürüyor." diyen Giryani, BAE'nin samimi olmadığını vurguladı.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü kurtarmıştı.