Libya müftüsünden Türkiye ile imzalanan anlaşmaya yönelik açıklama - Son Dakika

Libya Müftüsü Sheikh Sadiq Al-Ghariani, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Libya Müftüsü Sheikh Sadiq Al-Ghariani (Şeyh Sadık El Gazi), 27 Kasım'da Libya ile Türkiye arasında imzalanan ve iki ülkenin deniz sınırını belirleyen anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Al-Ghariani Türkiye'nin asker desteği çağrısını hatırlatarak, "Libyalı yetkililer, Halife Haftar'ı ve başkente saldıran yabancı destekçilerini püskürtmek için Türkiye'nin askeri desteğini kabul etmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada, Libya'ya asker göndermenin şu anda Türkiye'nin dış politika gündeminde olmadığını, ancak Libya hükümeti bu yönde bir talepte bulunursa bunun düşünebileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Nisan ayından bu yana Haftar'a bağlı güçler, başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmıştı.

(İHA)