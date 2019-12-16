Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

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Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
6 saat önce
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.
Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmelerin sonunda muhtıra kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin muhtıraya 'ret' oyu verdikleri öğrenildi. - ANKARA
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