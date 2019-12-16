Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Politika Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi - Son Dakika

Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi

6 saat önce

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Libya mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi, System.String[]

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri Mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.


Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmelerin sonunda muhtıra kabul edildi. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin muhtıraya 'ret' oyu verdikleri öğrenildi. - ANKARA

Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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