Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı - Son Dakika

Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem" çalıştayı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki yetki alanları, enerji mücadelesi, bölgesel ve uluslararası aktörlerin pozisyonları, enerji güvenliği ve uluslararası hukuk boyutları kapsamlı şekilde ele alındı.

Hukuki ve siyasi alanlarda atılması gereken adımların da değerlendirildiği çalıştaya, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Doğu Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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