Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı

23.10.2020 19:02

Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 ay uygulanan cemaatle ibadet yasağının 9 Ekim'de kaldırılmasının ardından Libyalılar, önlemlere uyarak cemaatle namazlara katılıyor.

Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 7 ay uygulanan cemaatle ibadet yasağının 9 Ekim'de kaldırılmasının ardından Libyalılar, önlemlere uyarak cemaatle namazlara katılıyor.

Başkent Trablus'un Tacura bölgesindeki Osmanlı dönemine ait 469 yıllık Murat Ağa Camisine gelen Libyalılar, yasağın kalkmasından sonraki üçüncü cuma namazına katıldı.

Cami cemaati, maske takıp sosyal mesafeye dikkat ederek salgına karşı önlem alıyor.

Cemaat kendi seccadesini yanında getiriyor

Libya'da her cuma olduğu gibi, cemaatin çoğunluğu, cuma namazına verdikleri önemin bir göstergesi olarak geleneksel kıyafetleri ile camiye gelirken, koronavirüs döneminde artık kendi seccadelerini de yanlarında getiriyor.

Kuran-ı Kerim mushaflarının bulunduğu kitaplıklara da tedbir amacıyla bant şeridi çekilerek, mushafların ortak kullanımının önüne geçiliyor.

Cami yönetimi, cemaatle ibadetin kalıcılığının korunması için, namaza gelenlerin tedbirlere uyup uymadığını kontrol ederken, cemaatin bu kurallara uyduğu görüldü.

"Camilere yeniden canlılık geldi"

AA muhabirine açıklamada bulunan, cami yönetimindeki yetkililerden Nuri Ammar Merruş (62), cemaatle ibadetin yeniden başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Cemaatle ibadete izin veren bu kararla, camilere yeniden canlılık geldi. Salgına dikkat ederek ve gerekli tedbirlere uyarak cemaatle namaza yeniden başladık. Bu tedbirler kapsamında sosyal mesafeye, maske takılmasına ve ellerin dezenfekte edilmesine dikkat ediliyor. Ayrıca, ortak kullanılan eşyalarda hastalığının bulaşma tehlikesine olduğu için mushafların kullanılmasına izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki cemaatin namazlarını eda etmek için "özellikle Murat Ağa Camisine gelmeye özen gösterdiklerini" aktaran Merrur, "Bu cami, tarihi 1551 yılına dayanan kadim bir Türk mirası. Ayrıca köklü bir medeniyet eseri ve özgün bir mimariye tarza sahip." dedi.

Murat Ağa Camisi, Libya'daki Osmanlı mirasının en güzide örneklerinden biri

5 asırlık geçmişiyle ülkedeki en önemli tarihi mekanlardan biri olan Murat Ağa Camisi, Libya'nın fethine komutan olarak katılan ve daha sonra burada valilik yapan Murad Ağa tarafından 1551 yılında yaptırıldı.

Osmanlı dönemine ait Murat Ağa Camisi ve Turgut Reis Camisi gibi eserler Trablus'ta ayakta kalan tarihi camilerin başında geliyor.

Libya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor

Libya, bir yandan iç savaşın neden olduğu kriz ve zorlu yaşam koşullarıyla boğuşurken, bir yandan da son dönemde vaka sayısının gittikçe arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele veriyor.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinin verilerine göre, salgın nedeniyle can kaybının 774'e yükseldiği ülkede, toplam vaka sayısı 53 bin 384'e çıktı.

Libya Hükümeti Başkanlık Konseyinin 6 Ekim'de yayımladığı karara göre, Vakıflar ve Din İşleri Genel Dairesinin Pandemi ile Mücadele Yüksek Komitesi ile yürüttüğü istişareler sonucu, 7 aylık aradan sonra 9 Ekim Cuma gününden itibaren camilerde cemaatle ibadet yeniden başlamıştı.

Kararda, cemaatle ibadetin kalıcılığını koruyacak tüm tedbirlere uyulması tavsiye edilirken, alınması gereken önlemlere dair cami yönetimlerine bir dizi talimat içeren bir program gönderilmişti.

Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı
Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı
Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı
Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı

Osmanlı, Libya, Ekim, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir TBMM Başkanı Şentop'tan AYM'nın Berberoğlu kararına destek: İlgili mahkemenin uyması gerekir         
19:34
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı         
19:03
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü         
17:14
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'nın 5 asırlık Osmanlı camisinde sosyal mesafeli cuma namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei