Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdülkadir'den veda resepsiyonu - Son Dakika

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir veda resepsiyonu verdi.

Büyükelçilik binasındaki resepsiyona, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara'daki diplomatik misyon şefleri ve davetliler katıldı.

Abdülkadir, burada yaptığı konuşmada, Ocak 2012'den bu yana yürüttüğü Libya'nın Ankara büyükelçiliği görevinin sonuna geldiğini söyledi.

İki ülke halklarının vatanseverliğine vurgu yapan Abdülkadir, Türk halkının 15 Temmuz 2016'da demokrasi ve egemenliğine yönelik hain darbe kalkışmasına karşı tek vücut olduğunu hatırlattı.

Abdülkadir, Türkiye ile Libya'nın başta güvenlik, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve eğitim olmak üzere çok sayıda alanda yakın ilişkileri bulunduğunu, bu ilişkileri daha da geliştirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililere teşekkür eden Abdülkadir, Türk ve Libya halklarının dostluğunun devamını diledi.