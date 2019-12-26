Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın sahada hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın Ankara Büyükelçisi: 'Libya'nın sahada hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var' - Son Dakika

Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın sahada hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var"

6 saat önce

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.

Libya'nın Ankara Büyükelçisi:

Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir, Türkiye'nin ülkesine olası askeri desteğine ilişkin, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var." dedi.

Büyükelçi Abdülkadir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) "Libya'nın Dünü, Bugünü ve Geleceği, Libya-Türkiye İlişkileri" paneli sonrasında AA muhabirine konuştu.

Türkiye-Libya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını belirten Abdülkadir, Türkiye'nin Libya halkının her zaman yanında olduğunu söyledi.

Abdülkadir, Türkiye'nin Libya'ya olası askeri desteğine ilişkin bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek, "Libya'nın savaşçılara sahada destek olacak hava savunma, özel eğitim ve uzmanlığa ihtiyacı var. Sahada yeterli insanımız var." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin olası askeri desteğinin Libya halkının yararına olacağından şüphe etmediğini dile getiren Abdülkadir, şunları kaydetti:

"Askeri destek, Libya halkına bir zarar anlamına gelmez, bu destek güvenlik ve istikrara da yardımcı olacaktır. İki ülke sadece dost değil aynı zamanda kardeştir. Kıbrıs meselesinde ihtiyacı olduğunda Türkiye'yi destekleyenlerden biri de Libya'ydı, Türkiye de ihtiyaç duyduğumuzda bize cevap veriyor."

Türkiye, Ankara, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:30 Kaynak: AA
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