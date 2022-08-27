Trablus Belediye Meclisinden uluslararası topluma "sivilleri koruma" çağrısı

Libya'nın başkenti Trablus Merkez Belediye Meclisi, kentte iki silahlı grup arasında yaşanan çatışma nedeniyle uluslararası toplumdan sivillerin korunmasını talep etti.

Belediye Meclisinin Facebook sayfasında yer alan yazılı açıklamada, bölge sakinleri "hayatlarını tehlikeye atan bu ihlallere karşı birlikte durmaya" çağrıldı.

Trablus'ta kötüleşen koşullardan Meclis, Devlet Yüksek Konseyi, Başkanlık Konseyi ve iki hükümetin sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm aklı başında insanların, halkın ve uluslararası toplumun tehdit dilinden kaçınmaya çağırdığı bir dönemde, başkentin ortasında sivillerin canı ve malı umursanmadan yaşanan çatışmalar bizde şok etkisi yarattı. Bu, devletin yasama ve yürütme makamları tarafından kötü yönetilmesi ve bu makamların yönetimde kalma, seçimleri süresiz erteleme arzusunun bir sonucu."

Başkent Trablus'ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığı ile bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyi'ne bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı.

Libya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, çatışmalarda 12 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı kaydedildi.