Son Dakika Haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi içinden silah sesleri geliyor.

Başkanlık Konseyi korumaları ile merkezi basan silahlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı ve merkezin önünde zırhlı araçların bulunduğu ifade ediliyor.

Gelişmelere ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Hafter birliklerinden Trablus'a top atışı

Öte yandan askeri kaynakların ifadesine göre, Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatıldı.

Başkenti sarsan top atışlarına, uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler tarafından karşılık verildi.

Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de İYİ Parti standına saldırı iddiası
Öldürülen üniversite öğrencisi Ceren'in, annesinden son isteğinin çorba olduğu öğrenildi Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 23:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Libya'nın başkenti Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]