Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi

14 dakika önce

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, Trablus'un güneyindeki çatışmalarda 25 Hafter milisini etkisiz hale getirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Hafter'e bağlı 25 milis etkisiz hale getirildi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikler, Trablus'un güneyindeki çatışmalarda 25 Hafter milisini etkisiz hale getirdi.

Trablus merkezli Febrayır televizyon kanalı, UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu'na bağlı birliklerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ait 25 milisi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde öldürülen milislerin, Sudan ve Çad'dan getirilmiş paralı askerler olduğu belirtildi.

Etkisiz hale getirilen milislerin cesetlerinin fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

Öte yandan UMH askeri birlikleri resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu yaptığı basın açıklamasında "Tekrar vurguluyoruz ki bu savaşı biz başlatmadık. Ancak bu savaşın ne zaman ve nerede biteceğine biz karar vereceğiz." dedi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla önerilen ateşkesi kabul ettiklerini dile getiren Kununu, Hafter milislerinin dün gece ateşkesi ihlal ettiğini bundan dolayı saldırılara karşılık verdiklerini vurguladı.

Hafter milislerinin dün gece Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırı nedeniyle bir kadın 3 çocuk hayatını kaybetmiş, biri çocuk 4 kişi de yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:18 Kaynak: AA

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