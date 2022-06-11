Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı - Son Dakika
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Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı

11.06.2022 02:41
Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı

Libya'nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde çatışma meydana geldi.

Libya'nın batısında varlık gösteren iki silahlı grup arasında, başkent Trablus'un Suk Sulesa bölgesinde çatışma meydana geldi.

Ülke yerel medyasına yansıyan görüntülere göre, çatışma nedeniyle başkentin sahil yolu uzun süre trafiğe kapandı. Bu bölgelerdeki kadın ve çocuklar arasında panik yaşandı.

Bazı kaynaklar, Trablus'un Şehitler Meydanı'na çıkan en önemli caddesi Ömer Muhtar'da da çatışma yaşandığını aktardı.

Trablus merkezli February TV kanalı, Savunma Bakanlığına bağlı 444 Tugayı'nın, duruma müdahale etmek ve bölgede mahsur kalan aileleri çıkarmak için çatışmaların yaşandığı Suk Sulesa bölgesine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar çatışmalarda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Libya hükümeti ve resmi makamlardan ise gelişmelere ilişkin açıklama yapılmadı.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı Başbakan seçmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.

Başağa 17 Mayıs'ta Trablus'ta sürpriz bir şekilde gelmiş, ancak başkentte yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle kentten aynı gün ayrılmak zorunda kalmıştı. Ülkede Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum Libya'nın yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında çatışma çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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