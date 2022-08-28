Libya'nın başkenti Trablus'taki çatışmalar

Libya 'nın başkenti Trablus'ta iki silahlı grup arasında yaşanan çatışmalar gece boyunca devam etti. Çatışmalarda bir çok araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

Tragger, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

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