Libya'nın başkenti Trablus'ta koronavirüs önlemleri kapsamında tıbbi tulum atölyesi açıldı - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, sağlık çalışanları için tıbbi tulum ve önlük atölyesi açıldı.

Projenin sorumlu müdürü Suad bin Halife, sağlık çalışanlarına malzeme desteği sağlamak amacıyla başlattıkları proje kapsamında atölyeyi açtıklarını kaydetti.

Özellikle ciddi eksikleri olan sahra hastaneleri ve başkent Trablus'taki diğer hastanelere, burada ürettikleri önlük ve tutulumları vermeyi planladıklarını anlatan Halife, Misrata kentindeki hastanelerin de eksiklerini Trablus'taki atölye aracılığıyla tamamlayacaklarını söyledi.

Halife projeyi Libya- Güney Kore Bina ve Kalkınma Merkezi ile iş birliği yaparak hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Libya-Güney Kore Bina ve Kalkınma Merkezi Müdürü İzzet Ali Yakub da 2008 yılından bu yana Libya'da faaliyette bulunduklarını, koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından faaliyetlerini virüs ile mücadeleye yönlendirdiklerini ve bu kapsamda tıbbi tulum projesine destek verdiklerini belirtti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında farklı kurslar düzenlendiklerini hatırlatan Yakub, önlük üretimi ile faaliyete başladıklarını, gelecek günlerde maske ve sağlık çalışanları için başı da kapatan tıbbi tutumlar üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Yakub, Libya Çalışma Bakanlığı ve Koronavirüs ile Mücadele Merkezi ile organize çalıştıklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı, geçen cuma günü 85 yaşında bir kadının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Resmi verilere göre ülkede halen 18 koronavirüs vakası bulunuyor.