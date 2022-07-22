Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara neden olmuştu.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, dün gece ve bugün yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü - Son Dakika

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