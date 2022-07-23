Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

23.07.2022 15:06
Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında perşembe ve cuma günü yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye yükseldiği bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında perşembe ve cuma günü yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 16'ya, yaralananların sayısının ise 52'ye yükseldiği bildirildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Trablus'un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde geçen perşembe gecesi ile dün sabah çatışmalar yaşandı.

Ayrıca çatışmalar sırasında 2020 yılından bu yana ilk kez Trablus'un Ayn Zara bölgesine roket düştü. Olaylarda 3'ü sivil 16 kişi hayatını kaybederken, 52 kişi ise yaralandı.

Yerel kaynaklar ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti'ne yakın "Rada" ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı kaynakları dün, perşembe gününden itibaren yaşanan çatışmalar ile Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle 3'ü sivil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Trablus'taki havalimanı uçuşlara açıldı

Çatışmalar nedeniyle geçen Perşembe gecesi kapatılan başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara açıldı.

Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

YORUMLAR
500
Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı Libya'daki BM misyonundan Trablus'ta çatışan taraflara itidal çağrısı Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi öldü
Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:49 Darphane, yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek! Bu yolla tüketiciler sahte paradan korunacak
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
14:43 Öğretmen, cesur pozlarını sosyal medyadan paylaştı, veliler şikayetçi oldu
14:16 Eyüpspor'a transfer olan Ryan Babel'in 'dolmuş şoförü' paylaşımı beğeni topladı
14:14 İBB tarafından kurulan Halk Ekmek açılış fabrikasında İmamoğlu'nun eliyle ekmek bölüp Kılıçdaroğlu'na verdiği anlar dikkat çekti
13:46 Tenekede tavuk pişirmeye çalışan vatandaşlar büyük hüsrana uğradı
13:45 Milli stoper Ozan Kabak, Hoffenheim ile sözleşmeyi imzaladı! İşte detaylar
13:40 Oto sanayi sitesinde 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı
13:29 Murat Kekilli'den büyük gaf: Rahmetli Bülent Ersoy
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 15:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 16'ya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement