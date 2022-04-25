Libya'nın Başkenti Trablus'ta Tutuklanan Yasadışı Göçmenler - Son Dakika

TRABLUS, 25 Nisan (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'ta, ülkelerine sınır dışı edilmeden önce insani yardım alacakları Tarık el-Matar kabul merkezinde otobüsten inen göçmenler, 24 Nisan 2022. Libyalı yetkililer, başkent Trablus'un yaklaşık 250 kilometre doğusundaki Misrata şehrinde Avrupa'ya gitmek üzere Akdeniz'i geçmeye çalışan 541 yasadışı göçmeni tutukladı. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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