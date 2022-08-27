Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma - Son Dakika
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Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma

27.08.2022 13:44
Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında çatışma çıktı.

Libya'daki siyasi kriz sürüyor. Başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi'nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya yakın Eymen ed-Tacuri'ye bağlı silahlı grup arasında gece saatlerinden çatışma çıktı. Başkent sokaklarındaki yoğun silah ve patlama sesleri sabah saatlerine kadar duyuldu. El-Khoms ve Zliten şehirlerini birbirine bağlayan sahil yolunun, Başağa'ya bağlı güçlerin Misrata'dan Trablus'a hareket edebileceği endişesiyle kapatıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Libya'da 24 Aralık'ta devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş, ancak adaylık krizi nedeniyle seçimler iptal edilmişti. Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, Şubat ayında Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu belirterek eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti. BM tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Cenevre Anlaşması'na aykırı hareket edildiğini, görevi seçilmiş bir hükümete devredeceğini belirterek istifa etmeyi reddetmişti.Her iki taraf da farklı milisler tarafından destekleniyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürülmesinden bu yana ülke yönetimi, doğu ve batı olarak ikiye bölünerek kaosa sürüklendi. - TRABLUS

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Kaynak: İHA

Tripoli, Tobruk, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da silahlı gruplar arasında çatışma - Son Dakika
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