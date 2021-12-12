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Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi

12.12.2021 20:23
Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta farklı ülkelerden jokeylerin katılımıyla, uluslararası at yarışı düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta farklı ülkelerden jokeylerin katılımıyla, uluslararası at yarışı düzenlendi.

Trablus'un merkezinde yer alan Roma döneminden kalma Marcus Aurelius Takı'ndan adını alan "Marcus Takı Uluslararası At Yarışı" organizasyonu, Libya'nın yanı sıra Tunus, İtalya ve Fransa'dan gelen jokeylerin katılımıyla gerçekleşti.

Programın kapanış törenine ise Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ve Libya Dışişleri Bakanı el-Menguş katıldı.

Organizasyona 4 ülkeden katılan 145 jokey, Libya'nın başkenti Trablus'un yanı sıra Misrata, Bingazi ve Sirte şehirlerinden getirilen atlarla yarıştı.

Libya At Yarışı Kurulu üyesi Ahmed Sefer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın eleme ve hazırlık sürecinin 10 hafta sürdüğünü belirtti.

Sefer, finalde toplam 10 koşunun yapıldığını ve ödüllerin 11 bin ile 65 bin dolar arasında değiştiğini bildirdi.

At yarışı yorumcusu Abdullah el-Mamari ise "Libya halkının ve ülkenin tüm renklerinin buluştuğu Trablus'ta büyük bir spor şölenine şahitlik ettik." dedi.

Libya'da savaş nedeniyle yıllarca ara verilen at yarışlarının yeniden başlaması, yarışın organizatörleri tarafından ülkede hayatın normale döndüğünün bir belirtisi olarak görülüyor.

BM öncülüğündeki Siyasi Diyalog Forumunun Kasım 2020 toplantılarında Libya'da başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi
Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi
Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi
Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi
Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi

At Yarışı, Tripoli, Fransa, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'nın başkenti Trablus'ta uluslararası at yarışı düzenlendi - Son Dakika
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