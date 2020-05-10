Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi

Libya'da ülkenin doğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında bulunduran General Halife Hafter'e bağlı güçler, Başkent Trablus'taki tek havalimanı olan Mitiga Havalimanı'na onlarca roket attı.

Saldırıda sivil yolcu uçakları ve yakıt depoları hasar gördü. 6 sivil hayatını kaybetti.

Hafter'e bağlı güçler, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetin bulunduğu başkent Trablus'u ele geçirebilmek için Nisan 2019'dan bu yana bölgede yoğun saldırılar düzenliyor.

Ocak ayının başında da Mitiga Havalimanı'na yönelik bir saldırı düzenlemişlerdi. Saldırı sonucu havalimanı birkaç gün uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanı iç savaşın sürdüğü son yıllarda defalarca saldırılar sebebiyle kapatıldı.

General Hafter'e bağlı birlikler geçen hafta da Trablus çevresine yönelik saldırılar düzenlemiş; 15 sivil hayatını kaybetmişti.