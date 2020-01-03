Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle... - Son Dakika

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Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle...
6 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu
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