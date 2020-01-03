Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle... - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle...

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu.

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle..., System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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