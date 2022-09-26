Libya'nın Zaviye kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 çocuk öldü - Son Dakika
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Libya'nın Zaviye kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 çocuk öldü

26.09.2022 00:12
Libya'nın Zaviye kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 çocuk öldü

Libya'nın başkenti Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Libya'nın başkenti Trablus'un 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

AA muhabirine konuşan Libya İlk Yardım Kurumu Sözcüsü Usame Ali, çatışmalarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Çatışmaların Cisr Bir Ganem bölgesi ve kentin bazı ana caddelerinde akşam saatlerinde başladığı ve halen devam ettiği yerel medyaya yansıdı. Çatışan gruplarla ilgili herhangi bilgi verilmedi.

Libya'nın batısında faaliyet gösteren ve kağıt üzerinde Ulusal Birlik Hükümetine bağlı silahlı gruplar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Libya'daki çatışmalar

Başkent Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde 27 Ağustos'ta Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'ya yakınlığıyla bilinen Libya Genelkurmay Başkanlığına bağlı "777 Tugayı" ile Başkanlık Konseyine bağlı "İstikrar Destek Birliği" arasında başlayan çatışmalar, Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçramıştı.

Yaklaşık 16 saat süren çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 159 kişi de farklı şekillerde yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın Zaviye kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'nın Zaviye kentinde çıkan silahlı çatışmada 1 çocuk öldü - Son Dakika
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