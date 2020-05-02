Libya'nın başkenti Trablus'un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya... - Son Dakika

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Libya'nın başkenti Trablus'un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya...
6 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.
Libya'nın başkenti Trablus'un 953 kilometre güneyindeki Murzuk kentinin askeri konseyi, Libya hükümetine desteğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 08:24 Kaynak: AA
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