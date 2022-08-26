Trablus, Dibeybe ile Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına tanık oluyor - Son Dakika
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Trablus, Dibeybe ile Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına tanık oluyor

26.08.2022 13:17
Trablus, Dibeybe ile Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına tanık oluyor

Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu bildirildi.

Libya'nın başkenti Trablus'un çevresinin günlerdir Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına sahne olduğu bildirildi.

Dibeybe hükümetine yakın askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dibeybe'ye bağlı güçler, Trablus'un güney bölgelerinde Başağa hükümeti yanlısı silahlı unsurların olası bir saldırısına karşı konuşlandırıldı.

Bu konuşlandırmanın, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile başkentin batı bölgesindeki bazı silahlı gruplar arasında son iki gündür yapılan toplantıların ardından geldiğine dikkat çekildi.

Aynı kaynak, başkentin güney mahallelerinin çoğunda konuşlanmaya başlayan silahlı tugay ve oluşumların sivilleri korumayı amaçladığı bilgisini verdi.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dibeybe'yi Libyalıların kanını koruyan güvenilir bir vatandaş olarak barışçılığını ortaya koymaya davet eden Başağa, bu adımlarla ülkenin savaş yerine refaha yöneleceğini savunmuştu.

Gözlemciler, Başağa'nın talebini, başkente girmeye hazırlık olarak değerlendirmişti.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trablus, Dibeybe ile Başağa'ya bağlı güçlerin askeri yığınağına tanık oluyor - Son Dakika

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