Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde mayın patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

Libya ordusu, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinden kaçmadan önce sivil yaşam alanlarına patlayıcılar tuzakladığını ve mayınlar yerleştirdiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric , dün yaptığı basın toplantısında, "Trablus'taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Açıklamada, olayın zamanı ve patlamanın yaşandığı yere dair detaylı bilgi verilmedi.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, başkentin güneyinde yer alan Halle bölgesinde mayın patlaması sonucu ikisi aynı aileden 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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