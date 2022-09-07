Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı - Son Dakika
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Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı

07.09.2022 18:40
Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, saha ekiplerinin Terhune kentinde bir toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedi çıkardığı belirtilerek, çalışmaların devam ettiği ve çıkarılan cesetlerden alınacak numunelerin laboratuvara sevk edileceği kaydedildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı - Son Dakika
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