Libya'nın Terhune kentinde bulunan toplu mezardan 6 ceset çıkarıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı.

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune şehrinde tespit edilen toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedin çıkarıldığı açıklandı. Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saha ekiplerinin Terhune kentinde bir toplu mezardan kimliği belirsiz 6 cesedi çıkardığı belirtilerek, çalışmaların devam ettiği ve çıkarılan cesetlerden alınacak numunelerin laboratuvara sevk edileceği kaydedildi. Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor. Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

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