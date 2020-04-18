Libya'nın başkenti Trablus ve çevresine su verilmeye başlandı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı bir grup tarafından iki hafta önce kesilen Trablus ve çevresinin suyunun yeniden verilmeye başlandığını açıkladı.

Hükümete bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus ve çevresinde yaklaşık iki hafta önce kesilen suyun tekrar verilmeye başlandığı belirtildi. Suyun Trablus ve çevresine kademeli olarak verileceği, birkaç saat içerisinde de tüm bölgelere ulaşacağı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'nın meşru temsilcisi Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi 7 Nisan'da Hafter milislerine yakın silahlı bir grubun su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığını ve Trablus'un suyunun kesildiğini duyurmuştu.

BM Libya Destek Misyonu İnsani İşler Koordinatörü Yakup el-Hulu, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta 600 bini çocuk 2 milyondan fazla kişinin bir haftadır yaşanan su kesintisi sebebiyle hijyenin hayati önem taşıdığı bu dönemde zor durumda olduğunu belirtti.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyurmuş fakat dakikalar içinde Trablus'a roketli saldırı gerçekleştirmişti. Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, başkent Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini düzenlemişti.

UMH askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.