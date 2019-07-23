Son Dakika Haberleri: Libya'nın başkentinde dünkü yoğun çatışmaların ardından sukünet hakim
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Libya'nın başkentinde dünkü yoğun çatışmaların ardından sukünet hakim

2 saat önce

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin dün düzenlediği saldırılarla yoğun çatışmalara sahne olan başkent Trablus, bugüne temkinli bir sükünetle başladı.

Libya'nın başkentinde dünkü yoğun çatışmaların ardından sukünet hakim, System.String[]
Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçlerin dün düzenlediği saldırılarla yoğun çatışmalara sahne olan başkent Trablus, bugüne temkinli bir sükünetle başladı.
Hafter güçleri ile uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler arasında dün Trablus'un güneyinde yaşanan çatışmalar sabah saatlerinde yerini sukunete bıraktı.
Trablus'ın güneyindeki Ayn Zara ve Havalimanı Yolu bölgesinde yaşanan yoğun çatışmaların sesi sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.
AA muhabirine konuşan UMH'ye yakın bir askeri kaynak, ellerindeki tüm cephelerin hala kendi kontrollerinde olduğunu ancak Hafter birliklerinin Ayn Zara bölgesinde "büyük sayılamayacak bir ilerleme" kaydettiğini belirtti.
Öte yandan, Trablus semalarında aidiyeti bilinmeyen bazı savaş uçaklarının uçmaya devam ettiği aktarıldı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı birliklerin, dün UMH güçlerinin bulunduğu başkentin güneyindeki bölgelere yoğun saldırı düzenlediği bildirilmişti.
Trablus'u ele geçirmek için nisan ayında başlattığı operasyonda yakın zamanda Giryan kentini kaybeden Hafter güçleri, başkentin güneyindeki Ayn Zara, Vadi er-Rebi ve El-Halle gibi bölgeleri hedef almaya başladı. Trablus'un güneyindeki bölgelerden dün yoğun çatışma sesleri geldiği belirtilmişti.
Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Hafter birlikleri, haziran sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.
Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:33 Kaynak: AA
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