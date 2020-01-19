Hafter güçleri, Libya'nın başkentinde havan saldırısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hafter güçleri, Libya'nın başkentinde havan saldırısı düzenledi - Son Dakika Dünya

Hafter güçleri, Libya'nın başkentinde havan saldırısı düzenledi

18 dakika önce

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti.

Libya'daki taraflar ve uluslararası toplum Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etti. Başkent Trablus'ta belirli aralıklarla farklı şiddette patlama sesi duyulurken, kentin güneyinden siyah dumanlar yükseliyor.

ATEŞKESİ İHLAL EDİP SALDIRI DÜZENLEDİLER

Libya'nın uluslararası meşruiyete sahip temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin ortak Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, yaptığı açıklamada, Hallatat ve Hallet el-Furcan bölgesinde Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek havan saldırısı düzenlediklerini, kendilerinin de bu saldırıya karşılık verdiğini ve durumu kontrol altına aldıklarını ifade etti.

PETROL TANKERİNİ VURDULAR

Medeni, Hafter milislerinin havan saldırısının Hallatat bölgesindeki petrol tankerlerine isabet ettiğini, bu nedenle yangın çıktığını söyledi. Bu arada, farklı şiddetteki patlama sesleri uzun aralıklarla sürüyor.

Hafter güçleri, Libya'nın başkentinde havan saldırısı düzenledi
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Halife Hafter, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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