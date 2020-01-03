Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika

Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'ta binden fazla kişi bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kutlarken, bir taraftan da darbeci General Halife Hafter'i protesto etti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta binden fazla kişi bir taraftan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi kutlarken, bir taraftan da darbeci General Halife Hafter'i protesto etti.

Akşam saatlerinde başkentin kalbi konumundaki Şehitler Meydanı'nda toplanan Trabluslular, Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin gerçekleştirdiği saldırılara tepki gösterdi.

Trabluslular, meydanda kurulan sahneden, Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) verdiği destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkürlerini ve tezkerenin kabul edilmesinden duydukları sevinci ifade etti.

Hafter'i destekleyen liderlerin posterleri yerde çiğnendi

Meydanı dolduran kalabalık Hafter'i destekleyen ülkelere ise tepki gösterdi. Trabluslular söz konusu ülkelerin liderlerinin üzerinde çarpı işareti bulunan posterlerini yerlere serdi.

Birleşmiş Milletler'i (BM) Trablus'ta yaşananlara karşı kayıtsız kalmakla suçlayan Libyalılar, Hafter'e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Meydanda, Türk bayrağının yanı sıra Cezayir ve Tunus bayrakları yer aldı.

"Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz"

Trabluslu Fethi Saad (63), AA mikrofonlarına, "Türkiye'ye, Türk halkına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na bağımsızlığı, demokrasiyi ve hürriyeti savunduğu için teşekkür ediyoruz." dedi.

Hafter güçlerince düzenlenen saldırılara ise tepki gösteren Saad, şunları söyledi:

"Hafter 10 aydır bizi ayrım gözetmeksizin vuruyor, evlerimizi yıkmakla tehdit etti ve evlerimizden çıkmak zorunda kaldık. Bizleri kurtaran Türkiye'nin rolüne teşekkür ediyoruz. Hafter bizleri vuruyor ve bunun 'cihat' olduğunu söylüyor. Kime karşı 'cihat', bizi yani Müslümanları vuruyor."

Libya'nın başkenti Trablus, 10 aydır Hafter saflarındaki milis ve paralı askerlerin saldırısı altında yaşıyor. Kentte günde 8 saate varan elektrik kesintileri yaşanırken, Trablusluların dünyaya açılan kapısı durumundaki Mitiga Havalimanı da Hafter milisleri tarafından hedef alınıyor. Başkentin tek sivil havalimanı Mitiga'da, Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle bugün tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı

Halife Hafter, Türkiye, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:32 Kaynak: AA
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