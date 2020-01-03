Libya'nın başkentindeki tek sivil havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar durduruldu - Son Dakika
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Libya'nın başkentindeki tek sivil havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar durduruldu

6 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Libya'nın başkentindeki tek sivil havalimanında saldırılar nedeniyle uçuşlar durduruldu, System.String[]

Libya'nın başkenti Trablus'un tek sivil havalimanı Mitiga'daki ticari uçuşlar, darbeci General Halife Hafter milislerinin roket saldırıları nedeniyle durduruldu.

Libya basınında yer alan haberlere göre, başkent Trablus'taki havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı.

Ülkenin doğusundaki darbeci milis lideri Hafter'e bağlı güçlerin bölgeye yönelik saldırılarında, Mitiga Havalimanı'na dün gece roket isabet ettiği aktarıldı.

Mitiga Havalimanı, 3 ay kapalı kaldıktan sonra 12 Aralık 2019'da yeniden açılmıştı.

Halife Hafter, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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