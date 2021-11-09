Üye Girişi
Libya'nın batısındaki siyasi kesimler "kanunsuz" düzenlemelerle seçimlere gidilmesini reddediyor - Son Dakika

Libya'nın batısındaki siyasi kesimler "kanunsuz" düzenlemelerle seçimlere gidilmesini reddediyor

09.11.2021 17:36
Libya'nın batısındaki siyasi kesimler

Libyalı siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri, ülkeyi yeniden diktatörlüğe götürme tehlikesi taşıyan "kanunsuzca ve tek taraflı" hazırlanmış seçim yasası düzenlemelerini reddettiklerini açıkladı.

Libyalı siyasetçi ve sivil toplum temsilcileri, ülkeyi yeniden diktatörlüğe götürme tehlikesi taşıyan "kanunsuzca ve tek taraflı" hazırlanmış seçim yasası düzenlemelerini reddettiklerini açıkladı.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık ve parlamento seçimlerinin yasal düzenlemelerine itiraz eden Temsilciler Meclisi (TM) milletvekilleri, Devlet Yüksek Konsey üyeleri, belediye başkanları ve sivil toplum temsilcileri, başkent Trablus'ta düzenlenen oturumda bir araya geldi.

Oturumda söz alanlar, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki TM Başkanı Akile Salih tarafından çıkarılan seçim yasalarını, Suheyrat Siyasi Anlaşması ve anayasal gereklilikleri ihlal ettiği için reddettiklerini açıkladı.

Bazı ülkelerin büyükelçileri ve yabancı misyon temsilcilerinin de davetli olduğu toplantının açılış konuşmasında, "Bugün burada Libya'da diktatörlük ve zorba yönetiminin yeniden dönmesini istemeyenler bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Tek taraflı seçim düzenlemesine itiraz

Libya'nın batısındaki siyasi kesimleri buluşturan oturumda konuşan TM Üyesi Celal eş-Şuveyhidi, çıkarılan seçim yasalarının TM tarafından değil, Akile Salih ve Meclis üyesi küçük bir azınlık tarafından çıkarıldığını söyledi.

Libya krizindeki karşıt tarafların 2015'te uzlaşıya vararak kabul ettiği ve ülkede geçiş dönemi yönetimlerinin kanuni esaslarını belirleyen Suheyrat Anlaşması'na atıfta bulunan Şuveyhidi, Mecliste oylamaya sunulmadan ve Devlet Yüksek Konseyinin onayı alınmadan hazırlanan seçim yasalarının "kanunsuzca" çıkarıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Birlik Hükümeti üyelerinin, Halife Hafter'in kontrolünde bulunan bazı doğu ve güney kentlerini hala ziyaret edemediğine işaret eden Şuveyhidi, şunları söyledi:

"Başbakan'ın (Abdulhamid Dibeybe) Bingazi ziyaretinin engellendiği bir ortamda hangi güvenlik önlemleriyle seçimler gerçekleşecek? İçişleri Bakanlığının bu bölgelerde hakimiyeti tanınmıyor. Doğudan tehcir edilenler sorunu var. Gidemediğimiz bu kentlerdeki sandıklara nasıl gözlemci koyabiliriz?"

Şuveyhidi, ayrıca, "Bu şaibeli seçim yasalarına rağmen seçimlere gidilmesi için baskı yapan ülkelerin büyükelçilerinden de bu konuyu özellikle gözden geçirmelerini istiyoruz." diye ekledi.

"Diktatörlük girişimine sesini çıkarmayanlar şimdi demokrasi naraları atıyor"

Zintan Belediye Başkanı Mustafa Baruni de Halife Hafter'in siyasi müttefiki TM Başkanı Akile Salih'e işaret ederek, "(Hafter'in) Trablus saldırılarını doğrudan destekleyenlerin ülkenin geleceğini belirlemesi kabul edilemez." diye konuştu.

Hafter'in yönetimi darbeyle ele geçirmek için 2019'da başkent Trablus'a yönelik başlattığı saldırılara ve işlediği suçlara uluslararası toplumun sessiz kaldığını vurgulayan Baruni, oturumdaki büyükelçilere hitaben şunları söyledi:

"Ülkelerinizde savaş suçlularının seçime girmesini kabul eder misiniz? Biz de kabul etmiyoruz. Terhune'de her gün toplu mezarlar çıkıyor. Binlerce Libyalı öldürüldü. Libya savaş suçluları tarafından yönetilmeyi hak ediyor mu?

Bugün her ne şekilde olursa olsun seçimlerin gerçekleştirilmesi çağrısı yapan ülkelerin çoğundan Trablus saldırıları sırasında ses soluk duymadık. Diktatörlük girişimine sesini çıkarmayanlar şimdi demokrasi naraları atıyor. Demokratik değerleriniz başkent Trablus bombalanırken neredeydi?"

Baruni, sadece meşru koşullar altında 24 Aralık'ta seçimlerin gerçekleşmesini desteklediklerini belirterek, "Bunun anayasal bir temel üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Libyalılarla adeta alay eden, taraflı şekilde ve Libyalıları öldüren kesimlerin ortaya koyduğu şartlarda değil. Bugün seçimlerin gerçekleşmesi için en temel şartlar bile ortada değil." ifadelerini kullandı.

Mişri'den seçimleri boykot çağrısı

Oturumda konuşan Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri de, darbeci Halife Hafter'i kastederek, "Savaş suçlularının seçimlere katılmasına izin vermek, Almanya'da Nazilerin veya İtalya'da faşistlerin siyasi hayata katılmasına izin vermek gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

24 Aralık seçimlerine aday veya seçmen olarak katılmama çağrısı yapan Mişri, "Tüm dünya seçim yasalarının şaibeli hazırlandığını biliyor ancak konuya emrivaki ile yaklaşıyor. Bazı ülkelerin şaibeli seçim yasalarını kabul etmesiyle şu anda olanlar, (Hafter'in 2019'da Trablus saldırılanının başladığı) 4 Nisan'dan önce olanlara benziyor." dedi.

Halife Hafter, Diktatörlük, Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın batısındaki siyasi kesimler 'kanunsuz' düzenlemelerle seçimlere gidilmesini reddediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı 17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı 17:19 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı 17:11 Sürekli olay çıkarmasıyla tanınan Gülcan Çağıllıgeçit, bu kez adliyede davalı olduğu kişiye saldırdı
Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var 16:41 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var Eda Ece, sosyal medya hesabından 16:10 Eda Ece, sosyal medya hesabından "Kocam ve sevgilisi" notuyla fotoğraf paylaştı Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim 15:59 Avukatı öldüren sanıktan şaşırtan sözler: Savunma yapacak psikolojide değilim
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok 15:09 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi

Son Dakika Haberleri
17:38 Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız
17:36 Malatya'da çöken 2 katlı binaya ait görüntüler ortaya çıktı
17:31 Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı
17:18 Son Dakika: Malatya'da bina çöktü! Göçük altında kalanların olduğu ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı
17:11 Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!
17:07 Kocaeli'de yaşanan korkunç kazada servis minibüsünün sürücüsü hala araçtan çıkarılamadı
17:05 "Belarus'a yasa dışı göçmen taşınıyor" iddialarına THY'den yalanlama geldi
17:02 Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi
16:40 Koronavirüs aşı merkezine çevrilen geneleve gidenler arasında bir Türk var
16:37 Bülent Uygun Fenerbahçe hocalığına sıcak bakıyor: Uzak ara şampiyon yaparım
Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız Asgari ücretlilere Bakan Bilgin'den söz: İnsanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız         
17:38
Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı Malatya'da çöken bina ile ilgili korkunç iddia ortaya atıldı         
17:32
Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler! Serdar Gürler, Milli Takım'a Barış Alper'in alınmasına çok sinirlendi: Adaletsizler!         
17:12
Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi Son Dakika: Altının gram fiyatı 572 lirayla rekor tazeledi         
17:03
Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti Erkek arkadaşını köpek tasmasıyla gezdiren kadın, bunun ilişkisine heyecan kattığını ifade etti         
16:26
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Cahit Özkan, Cahit Özkan, "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna yanıt verdi: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı 8 kişinin öldüğü Travis Scott konseri sonrası Fortnite, Travis Scott'ı oyundan kaldırdı         
10:45
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 17:47:12. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'nın batısındaki siyasi kesimler "kanunsuz" düzenlemelerle seçimlere gidilmesini reddediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement