Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika

Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı

17.12.2020 15:49
Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın Bingazi kentinde 108 gündür tutsak olan Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"nın 18 kişilik mürettebatının serbest kaldığını duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'nın Bingazi kentinde 108 gündür tutsak olan Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"nın 18 kişilik mürettebatının serbest kaldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile beraber bu sabah saatlerinde Bingazi'ye sürpriz ziyaret gerçekleştiren Başbakan Conte, İtalyan basınında yer alan İtalyan balıkçıların serbest kaldığı haberini sosyal medyadan doğruladı.

Conte, Twitter hesabından, "Evinize hoş geliyorsunuz" diyerek, balıkçıların fotoğrafını paylaştı.

Bakan Di Maio da Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkçılarımız artık serbest. Birkaç saat sonra ailelerine ve yakınlarına sarılabilecekler. Onları eve getirmek için çalışan dış istihbarat servisimiz AISE'ye ve tüm diplomatik birimlerimize teşekkürler. Mazara del Vallo'ya kucak dolusu sevgiler. Hükümet, Libya'nın istikrarı için kararlı şekilde çalışmayı sürdürüyor. Başbakan Conte ile bugün Bingazi'de Hafter ile görüşmemizde bunu yineledik. Yaşasın İtalya." ifadelerini kullandı.

İtalyan balıkçılar 3 ayı aşkın süredir tutsaktı

İtalya'nın Sicilya Adası'nda Mazara del Vallo kentine kayıtlı iki İtalyan balıkçı teknesi "Antartide" ve "Medinea"ya, eylül ayı başında Libya'nın 35 mil açığında el konulmuştu.

Teknelerde çalışan 8'i İtalyan, 10'u yabancı (6'sı Tunuslu, 2'si Senegalli, 2'si Endonezyalı) mürettebat, o tarihten bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin elinde bulunuyordu. Balıkçıların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması için sık sık hükümetle görüşürken, son dönemde protestolar düzenliyordu. İtalya'da muhalefet partileri de hükümeti, balıkçıların serbest bırakılmasını sağlayamadığı için son günlerde sert şekilde eleştiriyordu.

İtalyan basınında daha önce Hafter'in balıkçılara karşılık, İtalya'da tutuklu 4 Libyalının serbest bırakılmasını istemiş olabileceği haberleri çıkmıştı.

Bingazi, İtalyan, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı
Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:09
YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin         
14:58
Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı         
14:38
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük Milli Piyango'nun 100 milyon liralık ikramiyesinin kurdurduğu hayaller büyük         
12:37
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:17:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'nın Bingazi kentindeki tutsak İtalyan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei