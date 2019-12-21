Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: "Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil" - Son Dakika
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Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: "Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil"

6 saat önce

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi temsilciliği, Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Suheyrat anlaşmalarına aykırı olmadığını ve ülkedeki yasama organlarının onayının gerekmediğini açıkladı.

Libya'nın BM Daimi Temsilciliği:

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi temsilciliği, Libya ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Suheyrat anlaşmalarına aykırı olmadığını ve ülkedeki yasama organlarının onayının gerekmediğini açıkladı.

Libya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, ülkenin BM nezdindeki daimi temsilciliği, imzalanan mutabakat muhtıralarıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkililerine bir mektup sundu.

Mektupta, Libya'nın dünyanın herhangi bir ülkesiyle anlaşma yapma hakkına sahip olduğu ve bunun uluslararası yasalarla teminat altına alındığı kaydedildi.

Mısır yönetiminin BMGK'ye mektup sunarak Türkiye-Libya anlaşmasını eleştirmesinin "Libya'nın iç işlerine müdahale" sayıldığı vurgulanan mektupta, BMGK kararlarını ihlal edenlerin, UMH'ye karşı darbeci general Halife Hafter yanlısı militanları destekleyen ülkeler olduğu belirtildi.

Mısır yönetimi BMGK'ye 17 Aralık'ta yazılı müracaatta bulunarak, Türkiye ile Libya'daki UMH arasında imzalanan anlaşmaların, Konseyin 2011'de kabul ettiği "Libya'nın batısındaki milislere silah verilmesi" konulu 1970 sayılı kararına aykırı olduğunu öne sürmüştü.

Mısır'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed İdris tarafından BMGK yetkililerine sunulan başvuru mektubunda, söz konusu mutabakatların Libyalı taraflar arasında 17 Aralık 2015'te imzalanan Suheyrat Anlaşması'na da aykırı olduğu iddia edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil
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