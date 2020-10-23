Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la "Afrika'nın BMGK'da daimi temsil" hakkını görüştü - Son Dakika

Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la "Afrika'nın BMGK'da daimi temsil" hakkını görüştü

23.10.2020 15:07
Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile "Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi koltukla temsil edilmesi ve veto hakkını" görüştü.

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile " Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi koltukla temsil edilmesi ve veto hakkını" görüştü.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın dün New York'ta Afrika Birliği Komisyonu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Sunni, "Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesini ve veto hakkının olmasını savunan, Ezulwini Oydaşması ve Sirte Bildirisi olarak bilinen Afrika Birliği'nin konumu üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ezulwini Oydaşması, Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi üyeliğini genişletme konusundaki duruşuna, veto hakkı ve iki daimi sandalye elde etmesine ilişkin yapılan özel bir anlaşma olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Afrika, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la 'Afrika'nın BMGK'da daimi temsil' hakkını görüştü - Son Dakika

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