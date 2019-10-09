Son Dakika Haberleri: Libya’nın çelik devine Türk imzası
Son Dakika Ekonomi Libya’nın çelik devine Türk imzası

Libya’nın çelik devine Türk imzası

1 saat önce

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 1979 yılında kurduğu Libyan Iron & Steel Company (Libya Demir & Çelik Şirketi- LISCO), Türk şirketi GEMKOM ile işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Libya’nın çelik devine Türk imzası, System.String[]

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 1979 yılında kurduğu Libyan Iron & Steel Company (Libya Demir & Çelik Şirketi- LISCO), Türk şirketi GEMKOM ile işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

Muammer Kaddafi, Libya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16 
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