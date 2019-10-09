Libya’nın çelik devine Türk imzası
1 saat önce
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 1979 yılında kurduğu Libyan Iron & Steel Company (Libya Demir & Çelik Şirketi- LISCO), Türk şirketi GEMKOM ile işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin 1979 yılında kurduğu Libyan Iron & Steel Company (Libya Demir & Çelik Şirketi- LISCO), Türk şirketi GEMKOM ile işbirliği anlaşmasını imzaladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:16
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