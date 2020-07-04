Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi

Perşembe günü Ziyad el-Arabi adlı Libya vatandaşı evinin önünde arabasına el koymak isteyen bir grup Cancavid milislerine engel olmak isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Trablus ve çevresinin Hafter'e bağlı askerlerin elinden kurtarılmasıyla bölgeden kaçan paralı milisler kendilerine Cufra'yı merkez edinmişlerdi.

Febrayer televizyon kanalının haberine göre, protestocular Hafter'e bağlı Cancavid ve Rus Wagner milislerinin kentte bulunmasını kınadı.

Libya 'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter 'in saflarındaki Sudan 'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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