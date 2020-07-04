Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi - Son Dakika

Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

Libya'nın orta kesimlerindeki Cufra vilayeti merkezi Hun kenti sakinleri, darbeci asker Halife Hafter'in saflarındaki Sudan'dan getirilen paralı Cancavid milisleri tarafından Libyalı bir gencin öldürülmesi üzerine protesto düzenledi.

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Febrayer televizyon kanalının haberine göre, protestocular Hafter'e bağlı Cancavid ve Rus Wagner milislerinin kentte bulunmasını kınadı.

Hunlu protestocular, gösteriler sırasında Sudan'dan getirilen Cancavid milislerinin bulunduğu birçok yeri ateşe verdi.

Trablus ve çevresinin Hafter'e bağlı askerlerin elinden kurtarılmasıyla bölgeden kaçan paralı milisler kendilerine Cufra'yı merkez edinmişlerdi.

Perşembe günü Ziyad el-Arabi adlı Libya vatandaşı evinin önünde arabasına el koymak isteyen bir grup Cancavid milislerine engel olmak isterken açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Halife Hafter, Sudan, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 03:11 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Libya'nın Cufra kentinde halk, Hafter'e bağlı paralı milislere karşı protesto düzenledi - Son Dakika Dünya

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