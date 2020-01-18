Son Dakika › Dünya › Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu - Son Dakika Dünya
Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplan petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplam petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor.
Cuma günü Hafter yanlısı bir grup ülkenin doğusunda petrol ihracatının yapıldığı önemli merkezlerden Zuveytine limanına baskın düzenleyerek, görevlilerden limanın kapatılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:58
Son Dakika Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı Erkek şiddeti kamerada! Talihsiz kadın, gördüğü şiddet sonucu bebeğini düşürdü