Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu - Son Dakika Dünya

Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplan petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor

Libya'nın doğusunda Hafter kontrolündeki limanlarda petrol ihracatı tamamen durduruldu, System.String[]

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter'in kontrol ettiği limanlardan petrol ihracatı durduruldu. Bu durum, ülkenin toplam petrol ihracatının yarısından fazlasını etkiliyor.


Cuma günü Hafter yanlısı bir grup ülkenin doğusunda petrol ihracatının yapıldığı önemli merkezlerden Zuveytine limanına baskın düzenleyerek, görevlilerden limanın kapatılmasını istedi.

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Halife Hafter, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:58 
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