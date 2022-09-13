Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih: "Katar yönetimi tüm Libyalılara açık"

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Katar ziyaretinin olumlu geçtiğini ve Doha yönetiminin tüm Libyalılara açık olduğunu belirtti.

TM Başkanı Salih, 10 Eylül'de başlayan Doha ziyaretinin sonunda Katar resmi haber ajansı QNA'ya açıklamalarda bulundu.

Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülkenin halkları arasındaki güçlü bağları yansıtan sıcaklıkta olumlu geçtiğine işaret eden Salih, ziyaret sırasında tarihi görüşmeler yaptıklarını ve Libya krizinin çözümü için çabalarını sürdürmede mutabık kaldıklarını aktardı.

Katar'ın Libya halkına destek yönünde sergilediği tutum ve ülkenin güven ile istikrarına verdiği önemi takdir eden Salih, Doha'daki temasları kapsamında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiğini ve Libya'daki son gelişmeleri kendi bakış açılarından aktardığını söyledi.

"Katar, Libya'nın yeniden güvenli ve istikrarlı olmasını istiyor"

Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı olduğunun altını çizen Salih, "Katarlı yöneticilerin, Libya'daki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi noktasında istekli olduklarını hissettim. Katar yönetimi tüm Libyalılara açık, Libya'nın yeniden güvenli ve istikrarlı olmasını istiyor." dedi.

Katar Şura Meclisi Başkanı Hasan bin Abdullah el-Ganim ile de iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme yollarını ele aldıklarını aktaran Salih, "Libya halkı, ülkedeki krizin çözümü dışında bir çıkarları olmayan Arap kardeşlerinin desteklerini istiyor." diye konuştu.

Libya'nın içindeki çözüm girişimlerinin de önemli olduğuna vurgu yapan Salih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü Libyalılar kendi iç işlerine daha vakıflar. Halihazırda da TM ile Devlet Konseyi arasında anayasa ve diğer birtakım icraatlar ile ilgili bir yakınlaşma söz konusu."

TM Başkanı Salih, tüm Libyalılara geçmişte kalan anlaşmazlıkları bir kenara bırakıp seçimler için olumlu bir atmosferde birlik olma çağrısında bulundu.

Salih, TM Başkanı seçildiği 2014'ten bu yana Katar'ı "kendisine muhalif silahlı güçleri desteklemekle" suçluyordu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Salih'in ziyaretinden sadece birkaç gün önce 8 Eylül'de Doha'ya giderek Katar Emiri Al Sani ile görüşmüştü.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.