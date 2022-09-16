Libya'da devlet başkanlığı adaylık şartlarını yeni meclis belirleyecek - Son Dakika
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Libya'da devlet başkanlığı adaylık şartlarını yeni meclis belirleyecek

16.09.2022 00:05
Libya'da devlet başkanlığı adaylık şartlarını yeni meclis belirleyecek

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile devlet başkanlığı adaylık şartlarının, yeni meclis tarafından belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile devlet başkanlığı adaylık şartlarının, yeni meclis tarafından belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Salih, Bingazi kentinde gerçekleştirilen TM oturumunda konuya ilişkin bilgi verdi.

Mişri ve yardımcılarıyla birkaç kez bir araya geldiğini ve iki kurum arasında ülkeyi içinde bulunduğu kriz ortamından çıkarma konusunda gerçek bir istek ve bakış açılarında yakınlık gördüklerini aktaran Salih, şunları kaydetti:

"Mişri ile devlet başkanlığı adaylık şartlarının, ülkeyi seçimlere götürecek anayasal metnin dışında tutulması ve bu sorunun yeni yasama organı (meclis) tarafından çözülmesi konusunda anlaştık. Bu konuda tek istisna, adayın, ana-baba tarafından Libyalı olmasıdır. Bu şart tüm adaylar için geçerlidir ve bu konuda bir sorun bulunmamaktadır."

Mişri'den ise şu ana kadar Salih'in açıklamalarıyla ilgili bir yanıt gelmedi.

"Yerinde bir karar"

Libyalı siyasi analist Ahmed Kaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih ile Mişri'nin, devlet başkanlığı adaylık şartlarının belirlenmesini yeni meclise bırakmasının "çok doğru bir adım olduğunu" belirtti.

Söz konusu adımın, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetleri arasında anayasal metinle ilgili yaşanan tartışmalara alternatif olduğunu ifade eden Kaddur, "Bu ittifak, adaylık şartlarının belirlenmesi işinin yeni meclise devredilmesi anlamına geliyor ki bu da ülkedeki siyasi açmaza alternatif bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaddur ayrıca Salih ile Mişri'nin gergin olmayan bir ortamda çalışması beklenen ve tam yetkili olacak yeni yasama organının bu sorunu çözmeye daha muktedir olacağı düşüncesiyle adaylık şartlarının belirlenmesini ertelediklerini kaydetti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi üyelerinden oluşan ortak komite, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 11-19 Haziran tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

Toplantılar kapsamında seçimlerin zeminini teşkil edecek anayasal metni oluşturmak üzere istişareler yapılmış ancak devlet başkanı adayının asker kökenli olması ve çifte vatandaşlık konularında uzlaşma sağlanamamıştı.

????Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'in liderliğindeki heyetler, BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın katılımıyla 28 Haziran'da Cenevre'de tekrar bir araya gelmişti.

Ancak Williams 30 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, "Kahire ve Cenevre'de gerçekleştirilen müzakerelerde varılan uzlaşmanın, ülke genelinde seçimlerin yapılması için yeterli olmadığını" ifade etmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da devlet başkanlığı adaylık şartlarını yeni meclis belirleyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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