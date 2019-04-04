Son Dakika Haberleri: Libya'nın Doğusundaki Askeri Güçlerin Lideri General Halife Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin...

Libya'nın Doğusundaki Askeri Güçlerin Lideri General Halife Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin...

24 dakika önce

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.

Libya'nın Doğusundaki Askeri Güçlerin Lideri General Halife Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin..., System.String[]
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:07 Kaynak: AA

Halife Hafter, Libya, Trablus, Güncel
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