Libya'nın Doğusundaki Askeri Güçlerin Lideri General Halife Hafter, Trablus'u Ele Geçirmek İçin...
24 dakika önce
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:07 Kaynak: AA
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