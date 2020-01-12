Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika

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Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes...
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti
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