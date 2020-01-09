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Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri...
6 saat önce
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:12 Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı
Son Dakika Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti Hafter'in ateşkes çağrısını reddetmesinin ardından başkentte patlama sesleri Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti