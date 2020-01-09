Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek 'askeri... - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri...

6 saat önce

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı.

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek

Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıkladı

Halife Hafter, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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