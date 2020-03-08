Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a... - Son Dakika

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a...
7 saat önce
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:46 Kaynak: AA
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
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