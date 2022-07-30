Libyalı ve Türk yetkililerden iş birliği vurgusu - Son Dakika
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Libyalı ve Türk yetkililerden iş birliği vurgusu

30.07.2022 07:11
Libyalı ve Türk yetkililerden iş birliği vurgusu

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisinin (TM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Yusuf el-Aguri ile Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız arasında çevrim içi görüşme gerçekleştirildi.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisinin (TM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Yusuf el-Aguri ile Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız arasında çevrim içi görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmeye dair TM'nin resmi internet sitesinden yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TM Dışişleri Komisyonu Başkanı el-Aguri, "İki ülke arasındaki ticari ve bilimsel iş birliği geliştirilmeli. Bu kapsamda üniversiteler ve belediyeler başta olmak üzere iki ülkeden birçok kuruluşun ortak çaba sarf etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Yıldız da Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin hassasiyetine dikkati çekerek, "Türk Hava Yollarının Libya'ya uçuşlarının yeniden başlaması için çalışmalar sürüyor. İki ülkenin parlamentoları arasındaki iş birliği oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libyalı ve Türk yetkililerden iş birliği vurgusu - Son Dakika

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