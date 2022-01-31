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Libya'nın doğusundaki yetkililerden "Türk pazarı" ve "direkt uçuş" talebi - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki yetkililerden "Türk pazarı" ve "direkt uçuş" talebi

31.01.2022 12:03
Libya'nın doğusundaki yetkililerden "Türk pazarı" ve "direkt uçuş" talebi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve beraberindeki iş insanlarının ziyaret ettiği Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin yetkilileri, kentte Türk...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ve beraberindeki iş insanlarının ziyaret ettiği Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinin yetkilileri, kentte Türk pazarı açılması, Türk ürünleri fuarı yapılması ve direkt uçuşların başlaması yönünde taleplerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ve Türk-Libya İş Adamları Derneği (TULİB) Başkanı Murtaza Karanfil, Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari, Temsilciler Meclisi ve Bingazi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası'nın daveti üzerine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz ile birlikte Türk iş insanları olarak kente ziyarette bulundu. Ulusal Birlik Hükümeti'nin yanı sıra ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi ile de görüştüklerini kaydeden Karanfil, Temsilciler Meclisi ve Bingazi Belediye Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ayrıca Bingazi Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası yetkilileri ve Libyalı iş adamlarıyla da görüştüklerini aktaran Karanfil, yaptığı açıklamada, "Buradaki kritik husus Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'ten gelen davetti. Bir süre önce Kubbe kentine de ziyaret gerçekleşmişti" diye konuştu.

"YENİ BİR SAYFA AÇMAK İÇİN BU DİYALOGLAR KURULDU"

Karanfil, bölge ile yeni bir diyalog başlatmak, diplomatik ve ticari ilişkilere hız vermek ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla bu ziyaretlerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Yeni bir sayfa açmak ve başlangıç yapmak üzere bu temaslar kuruldu. Türkiye'den Bingazi'ye 4-5 yıl sonra ilk kez direkt uçuş gerçekleşti. Bizi çok samimi ve sıcak karşıladılar. Görüşmelerimiz gayet olumluydu. Temsilciler Meclisi yetkilileri, Bingazi Belediye Başkanı ve Bingazi Ticaret Odası Başkanı ile görüşmelerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

TÜRK KONSOLOSLUĞUNUN YENİDEN AÇILMASI GÜNDEME GELEBİLİR

Murtaza Karanfil, Bingazi'de Türk konsolosluğunun yeniden açılma durumunun kısa süre içerisinde gündeme gelebileceğini, bu konuda Büyükelçi Yılmaz'ın da bir irade koyduğunu belirterek, "Bir an önce yarım kalan projelerin tamamlanması ve bunlar için hemen aksiyon alınması hususlarında mutabık kalındı. Bu projeler arasında Bingazi Stadyumu, Bingazi Limanı, havalimanları ve

bazı üniversite binaları var. Bingazi'de yeni açılan ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu büyük bir çarşı var. Burada Türk pazarının açılmasını talep ediyorlar. Ayrıca ticaret ve sanayi odası yetkilileri de Türk ürünleri fuarı yapılmasını istedi. Bunların hayata geçirilmesi için hemen kolları sıvadık ve çalışmalara başlıyoruz. Çünkü bu ülkenin Türk ürünlerine ihtiyacı var" dedi.

Karanfil, burada kurulacak Türk çarşısının ve hayata geçirilecek fuarın Türk ihracatçılar için önemli olacağını anlattı.

"BİNGAZİ'YE DİREKT UÇUŞLARIN BAŞLAMASINI İSTİYORLAR"

Karanfil, karşı taraftan özellikle hava yollarının açılması talebinin güçlü bir şekilde dillendirildiğini belirterek, "Bunun üzerine çalışma başlatılacak. THY rotasını yeniden Libya'ya çevirecektir. Buna her iki ülke insanının da ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

Karşılıklı uçuşların iki ülkenin ticaretine de olumlu yansıyacağını ifade eden Karanfil, THY'nin dünyada ve Afrika'da en çok noktaya uçan uluslararası marka olduğunu, Bingazi'yi de ihmal etmeyeceğini ifade etti.

"'TÜM ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DEN ALMAK İSTİYORUZ' DEDİLER"

Murtaza Karanfil, Türkiye'nin, Libya'nın doğusu ile kurduğu ilişkilerde batıya bir alternatif aramadığına vurgu yaparak, "Türkiye'nin tüm taraflarla kuracağı güçlü ilişkiler ülke barışının sağlanması, Libya'nın ekonomik anlamda kalkınması ve bölgedeki siyasi krizin önlenmesi açısından çok önemli" dedi.

Libya'nın batısında bulunan hükümetin ve yetkililerin de bu temaslardan memnun olduğunu dile getiren Karanfil, "Tüm görüşmelerimiz dostluk ve kardeşlik havasında geçti. Yaptığımız görüşmelerde her alanda Türkiye ile ilişki kurmak isteyen ve buna hasret duyan bir tablo gördüm. Şu anda Libya'nın doğusuna en çok ihracat yapan üçüncü ülke Türkiye. Bize açık bir şekilde, 'Türkiye'nin birinci sırada olmasını istiyoruz. Alabileceğimiz tüm ürünleri Türkiye'den tedarik etmek istiyoruz' dediler" diyerek sözlerini noktaladı.


Libya'nın doğusundaki yetkililerden Türk pazarı ve direkt uçuş talebi
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Bingazi, Türkiye, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Libya'nın doğusundaki yetkililerden 'Türk pazarı' ve 'direkt uçuş' talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'nın doğusundaki yetkililerden "Türk pazarı" ve "direkt uçuş" talebi - Son Dakika
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