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Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı
6 saat önce
Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol sahası ve üretim tesislerinin pazartesi günü de kapalı kaldığını bildirdi. İki önemli güney sahasında petrol ihracatında mücbir sebep ilan edildiğini doğrulayan şirket, açık deniz sahaları ve küçük bir tesisin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi
Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol sahası ve üretim tesislerinin pazartesi günü de kapalı kaldığını bildirdi.
İki önemli güney sahasında petrol ihracatında mücbir sebep ilan edildiğini doğrulayan şirket, yalnızca açık deniz sahaları ve küçük bir tesisin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:17
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