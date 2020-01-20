Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı - Son Dakika Dünya

Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı

6 saat önce

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol sahası ve üretim tesislerinin pazartesi günü de kapalı kaldığını bildirdi. İki önemli güney sahasında petrol ihracatında mücbir sebep ilan edildiğini doğrulayan şirket, açık deniz sahaları ve küçük bir tesisin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi

Libya'nın en büyük petrol sahalarında üretim yapılamadı, System.String[]

Libya Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol sahası ve üretim tesislerinin pazartesi günü de kapalı kaldığını bildirdi.


İki önemli güney sahasında petrol ihracatında mücbir sebep ilan edildiğini doğrulayan şirket, yalnızca açık deniz sahaları ve küçük bir tesisin faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

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Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:17 
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