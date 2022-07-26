Libya'nın günlük petrol üretimi yeniden 1 milyon varilin üstüne çıktı - Son Dakika
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Libya'nın günlük petrol üretimi yeniden 1 milyon varilin üstüne çıktı

26.07.2022 13:32
Libya'nın günlük petrol üretimi yeniden 1 milyon varilin üstüne çıktı

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun, Libya'nın günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile yükseldiğini söyledi.

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun, Libya'nın günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile yükseldiğini söyledi.

Bakan Oun ve Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Ferhat bin Kıdara, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bin Kıdara ve Oun, yaklaşık bir hafta önce ortalama 870 bin varil seviyesinde olan günlük petrol üretiminin 1 milyon 25 bin varile ulaştığını aktardı.

Bakan Oun, 2022'nin ilk çeyreğindeki kesintilerden önce ortalama günlük üretimin 1,3 milyon varil olduğunu belirterek, "10 gün içinde petrol üretimin günlük 1,2 milyon varile yükselmesini bekliyoruz." İfadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Libya'da 17 Nisan'dan bu yana çeşitli bölgelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklık yaşanıyordu.

Bu süreçte üç petrol sahasındaki günlük üretimin toplam 100 bin ila 200 bin varile kadar düştüğü bildirilmişti.

Libya Petrol Hilali bölgesinin ileri gelenleri, 16 Temmuz'da yaptıkları açıklamada ise 3 aydır kapalı olan petrol sahaları ve limanlarında yaşanan krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurmuştu.

Libya'da milli gelirin önemli bir kısmı ham petrolden sağlanıyor. Bir "baskı unsuru" olarak kullanılan petrol üretimindeki aksaklık ülkede geçim sıkıntısına yol açıyor.

Normal şartlarda günde 1,4 milyon varil ham petrol üreten Libya, 2025'e kadar üretimini 1,6 milyon varile çıkarmayı hedefliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Muhammed Ahmed, Hamster Coin, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın günlük petrol üretimi yeniden 1 milyon varilin üstüne çıktı - Son Dakika

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