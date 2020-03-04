Libya'nın meşru silahlı birlikleri, Hafter'e ait topçu bataryalarını hedef aldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait askeri birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Mitiga Havaalanı'nı vurduğu topçu bataryalarını hedef aldı.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, başkent Trablus'un dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Mitiga Havalimanı'na yapılan saldırılarda kullanılan topçu bataryalarının konuşlandığı bölgelere atışlar yapıldı.

Hafter milislerinin Trablus'un güney bölgelerindeki mevzilerine yapılan nokta atışlarında 2 topçu bataryası havaya uçuruldu.

Dün Mitiga Havalimanı'na yapılan saldırılarda, Libya havayolu şirketleri Burak Air ve Afriqiyah Airways'a ait 2 yolcu uçağı, gövdesine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş ve hangara çekilmişti.