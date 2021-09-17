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Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak - Son Dakika

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak

17.09.2021 11:30

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında hazırlıkları süren gemi seferlerinin yakında başlayacağını söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında hazırlıkları süren gemi seferlerinin yakında başlayacağını söyledi.

Trablus ziyareti kapsamında Libyalı yetkililer ve iş insanları ile görüşmelerde bulunan Karanfil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki son durumu ve Türkiye ile Libya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Karanfil, Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkilerin, Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'nin martta göreve gelmesinden bu yana daha da geliştiğini kaydetti.

Libya ile ticaret hacminde ciddi bir artış görüldüğüne işaret eden Karanfil, şunları söyledi:

"İhracatımız yüzde 65 seviyelerinde yükseldi. Yedinci ayın sonu itibarıyla 1,3 milyar dolara geldi. Bu da yıl sonunu 2 milyar doların üstünde bir rakamla kapatacağımız anlamına geliyor. Bu ihracatı özel sektörle yaptık. Bu demek oluyor ki Ulusal Birlik Hükümeti seçildiğinden beri Libya'da bir umut filizlenmeye başladı."

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan doğu bölgesindeki durumu değerlendiren Karanfil, "Libya'nın doğusunda zorba bir yönetim var. Şu an pek çatlak ses görünmese de orada sürekli diyaloğa açık olan Libya'nın önemli kanaat önderleri var. Onlar diyalog kapısını asla kapatmadılar. Libya'nın istikrarı bu diyalogla çözülür." diye konuştu.

Karanfil, Hafter'in siyasi müttefiki olan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, hükümetin yaklaşık 4 aydır beklediği bütçe tasarısını onaylamamasına da değinerek, "Bütçe onayının gelmemesi Libya'da kamu hizmetlerini aksatıyor ve büyük beklentileri olan Libya kamuoyunu tedirgin ediyor." dedi.

İş insanı Karanfil, "Milli Birlik Hükümeti bir barış hükümeti ve ülkeyi seçime götürecek bir hükümet. Bakanlık yapısı bütün Libya'yı temsil edecek şekilde oluşturuldu. Ama maalesef bu birileri tarafından hep sekteye uğratılmak isteniyor. Doğudaki son gelişmeler de bunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Tahminimize göre bu ay sonunda ilk seferler başlayacak"

Karanfil ayrıca, Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında yakında gemi seferlerinin başlayacağını ve bunun için gerekli hazırlıkların tamamlanmakta olduğunu söyledi.

Projeyi, Türkiye'den Karanfil Grup olarak, Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirdiklerini kaydeden Karanfil, "Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile denizden komşu olduk. 40 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatacağız." dedi.

Karanfil, 2 gün sürecek gemi seferleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Şu an ilk etapta iki yolcu gemisiyle bu seferleri başlatacağız. Tahminimize göre bu ay sonunda ilk seferler başlayacak. Gemilerin her biri 400 yataklı. Biri 1200, diğeri 700 yolcu kapasiteli. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Gemilerin ortalama 500 araç kapasitesi var.

İzmir gibi nadide güzel bir kentimizin ekonomi ve turizmini canlandıracak bir program düşünmekteyiz. İlk etapta İzmir olarak planladık ancak ileri aşamada gemi ve sefer sayılarında çeşitliliğe gitmeyi planlıyoruz."

Misrata kentinin 800 binden fazla nüfusu olduğunu aktaran Karanfil, "Herkes bize ne zaman başlayacağını soruyordu ve heyecanla bu gemi seferlerini beklemekteler. Bu konuda yetkililerden vizelerin kaldırılması için de adım atmalarını bekliyoruz." dedi.

"Libya'da bir Konya Pazarı oluşturma hamlemiz olacak"

Libya'ya gelmeden önce Konya'yı ziyaret ederek şehrin sanayisini gezdiklerini aktaran Karanfil, "Göğsümüzü kabartan tesislerle karşılaştık orada. ve şunu gördük ki, Konya'nın üretimini biz dünyaya yeterince tanıtamıyoruz." dedi.

Karanfil, Konya'nın yüksek üretim kapasitesine sahip olduğunu ve bunu Libya'ya taşımak istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Libya'da tabiri caizse bir Konya Pazarı oluşturma yönünde bir hamlemiz olacak ileride. Bunun altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz. Özellikle tarım, gıda ve oto yedek parça üretiminde önemli sanayi kentlerimizden biri olan Konya'yı Libya'ya tanıtmak istiyoruz."

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak
Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak
Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak
Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak - Son Dakika
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